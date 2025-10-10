Олег Шумейко

Збірна США з баскетболу визначилася з новим головним тренером команди, повідомляє ESPN.

Стіва Керра на чолі команди змінить Ерік Споельстра. Наставник готуватиме колектив до чемпіонату світу-2027 та Олімпіади-2028. Відзначимо, що Спольестра працював у тренерському штабі Стіва на Іграх-2024, де американці завоювали золото. Роботу у збірній Ерік буде поєднувати з очолюванням Маямі Хіт у НБА.

Рішення призначити Споельстру директор збірної Гран Хілл пояснив принципом наступності. Раніше Керр отримав місце на чолі тренерського штабу після роботи асистентом при Грегу Поповичі.

