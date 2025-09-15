Шрьодер – MVP Євробаскету-2025
близько 2 годин тому
Денніс Шрьодер / Фото - FIBA
Розігруючий збірної Німеччини Денніс Шрьодер став MVP Євробаскету-2025.
Вчора німецька команда у фіналі здолала Туреччину (88:83) і вдруге стала чемпіоном Європи.
Він вдруге поспіль потрапив до символічної п’ятірки Євробаскету.
Шрьодер закінчив турнір із середніми показниками 20,9 очок, 3,5 підбирань та 6,6 передач. В переможному фінальному матчі проти Туреччини (88:83) Денніс оформив дабл-дабл з 16 очок і 12 передач.
Розігруючий збірної Німеччини Айзек Бонга став найціннішим баскетболістом гри за титул, набравши 20 очок і 5 підбирань.
