Лідер збірної Греції Янніс Адетокунбо поділився емоціями після здобуття бронзових медалей на Євробаскеті-2025.

Я неймовірно щасливий за нашу команду і за всю країну. Вперше за 16 років ми знову досягли успіху. Від самого початку підготовки ми взяли на себе повну відповідальність одне перед одним — щодня, без винятків.

У нас була спільна мета: боротися не за те, що нібито нам належить, а за те, що ми можемо заслужити. У житті ніхто нічого не зобов’язаний давати — усе потрібно здобувати власною працею. І ми це зробили, ми завоювали медаль.