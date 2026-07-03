Михайлюк – найрезультативший гравець останніх матчів європейської кваліфікації ЧС
Лідер збірної України феєрив у матчі проти грузинів
близько 3 годин томуПідписатися в
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник збірної України Святослав Михайлюк став найрезультатившим у гравцем у матчах європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027, які відбулися 2 липня.
Він набрав 28 очок, зробив 5 підбирань і 4 асисти. Михайлюк потрапив до топ-5 перформансів 2 липня у європейській кваліфікації, а також лідирує в опитуванні щодо найкращого виступу дня.
Збірна України з баскетболу добула перемогу над командою Грузії – 95:76.
Перемога гарантувала українцям місце в наступній стадії кваліфікації.