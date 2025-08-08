Збірна України змінила склад перед другим матчем кваліфікації чемпіонату світу-2027
Кравцов залишився єдиним номінальний п’ятим номером
близько 2 годин тому
Фото: FIBA
Тренерський штаб збірної України з баскетболу змінив склад перед другим матчем прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Місце у заявці замість Данііла Сипала отримав Андрій Войналович.
Склад на гру зі Словаччиною:
Захисники:
Олександр Ковляр, Єгор Сушкін, Іссуф Санон, Ілля Тиртишник, Михайло Бублик
Форварди
Володимир Конєв, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Олександр Липовий, Андрій Войналович, Вячеслав Бобров
Центровий
В’ячеслав Кравцов
Нагадаємо, що напередодні «синьо-жовті» поступилися збірній Швейцарії.