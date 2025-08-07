Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів про причини поразки у стартовому матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу-2027, у якому українці поступилися Швейцарії з рахунком 64:66. Слова наводить ФБУ.

Не можу сказати, що ми зіграли розумно. Граючи проти цього захисту суперника, ми втрачали мʼяча без жодного тиску близько 10 разів. А це означає, що Швейцарія отримала десять додаткових кидків, вільних кидків, атак у швидкому нападі. Бувало, що нам доводилося хвилину поспіль грати в захисті — ми просто не могли забрати підбирання. Це все погані речі.

Якщо ми хочемо досягти успіху в цьому груповому раунді, якщо ми хочемо кваліфікуватися в наступну стадію відбору, ми маємо лімітувати всі ці помилки.

По-перше ми маємо прибрати наші дивні рішення, ми маємо грати з більшою жагою. Неприпустимо, що ми дозволили деяким гравцям суперника зіграти свою найкращу гру. Можливо навіть в житті.

Ми аналізували гру суперників, знали ваших гравців, знали всі сети, які гратиме Швейцарія. І ви суперник більше заслужив на перемогу в цьому матчі, адже граючи в баскетбол такої якості, дозволяючи собі забагато злетів і падінь по грі… Не закидаючи в легких ситуаціях, легкі кидки — це дуже погано. Ми маємо це лімітувати. Зменшити кількість втрат, зменшити кількість підбирань в нападі у суперника. І можливо маємо краще зіграти в захисті один в один. Думаю, з цього починається гра в баскетболю