Богачук повернувся на вершину рейтингу WBC
Апеляція промоутера українця принесла свої плоди
33 хвилини тому
Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (26-2, 24 KO) знову очолив рейтинг WBC.
Організація на своєму офіційному сайті повідомила, що задовольнила апеляцію промоутера українця Тома Леффлера щодо позиції українця.
«Хоча WBC дотрималася власних правил та чинних законодавчих вимог, повідомляємо, що Апеляційний комітет WBC, на додаток до самого Комітету з рейтингу WBC, розглянув цю апеляцію та задовольнив подану заяву, наказавши повернути пана Богачука на перше місце».
Раніше WBC віддала першу позицію колишньому чемпіону в напівсередній вазі Джарону Еннісу.
Чемпіоном організації в цьому дивізіоні є Себастьян Фундора, тимчасовий чемпіон – Верджіл Ортіс.
Нагадаємо, Богачук відмовився боксувати проти Енніса.