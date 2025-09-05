Жіноча збірна України 3х3 програла Франції на старті чемпіонату Європи
Найрезультативнішою в складі українок стала Дарія Дубнюк, яка набрала 10 очок
36 хвилин тому
Фото: ФБУ
Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочала виступи на чемпіонаті Європи в Копенгагені з поразки від Франції.
Найрезультативнішою в складі українок стала Дарія Дубнюк, яка набрала 10 очок.
Чемпіонат Європи 3х3. Жінки
Франція — Україна 20:16
Другий матч групового етапу Україна зіграє проти Азербайджану.
Після перемоги азербайджанок над Францією (21:16) українкам необхідно здобути перемогу з переконливим рахунком, адже для виходу з групи важливим буде показник набраних очок.
