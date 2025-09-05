Визначено склад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на Євро-2025
Турнір відбудеться 5-7 вересня у Копенгагені
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Тренерський штаб національної жіночої збірної України з баскетболу 3х3 оголосив склад команди на чемпіонат Європи, який відбудеться 5-7 вересня у Копенгагені (Данія). Повідомляє ФБУ.
До збірної увійшли: Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле та Віра Грималюк
Порівняно з командою, яка здобула путівку на чемпіонат, відбулася одна заміна: 21-річна Віра Грималюк замінила Тетяну Юркевічус.
Розклад матчів у групі В:
Пятниця, 5 вересня
12:55 Франція – Азербайджан
16:25 Франція — Україна
19:25 Україна – Азербайджан
До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі національні команди групи.
Матчі плейоф заплановані на неділю, 7 вересня.
