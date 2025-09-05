Жіноча збірна України 3х3 завершила виступи на чемпіонаті Європи без перемог
Синьо-жовті програли Азербайджану
37 хвилин тому
Фото: ФБУ
Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 припинила боротьбу на чемпіонаті Європи в Копенгагені, програвши другий матч групового етапу Азербайджану.
Найрезультативнішою гравчинею у складі синьо-жовтих стала Дарія Дубнюк, яка набрала 7 очок.
Чемпіонат Європи 3х3. Жінки
Україна — Азербайджан 14:21
Азербайджан здобув перемоги і над Францією, і над Україною, тож став переможцем групи. Натомість синьо-жовті залишають турнір, не здобувши жодної перемоги.
Жіноча збірна України 3х3 програла Франції на старті чемпіонату Європи.