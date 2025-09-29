Біатлоніст збірної України Богдан Борковський в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про підготовку до сезону-2025/26:

Я вже другий рік у команді, для мене це (збори з основою) – це вже звично. Вважаю, що ми плідно попрацювали на всіх зборах, ніхто загалом не випадав, всі були здоровими, робота виконувалася на 100%. У нас нічого не змінювалося, тому, гадаю, збори минули на найвищому рівні.

Які завдання на сезон ставить тренерка? Як завжди: представляти нашу Україну, показувати якомога вищі результати. У кожному виді спорту це найважливіше. Чим вище – тим краще.

Кожен з нас може потрапити на Олімпіаду, це залежить лише від самих нас, спортсменів. Тренери дають навантаження, ми виконуємо. Хто буде найкращий – той і поїде.

Далі ми їдемо додому, трішки перепочинемо, побудемо із сім'єю, бо попереду зимовий сезон і ніхто не буде повертатися в Україну. Це прям до весни, дуже довгий період буде і підготовчий, і змагальний. Важливо зараз побути вдома, набратися мотивації і далі вирушати на збір.