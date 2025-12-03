Денис Сєдашов

Тренерський штаб збірної України здійснив заміну перед чоловічою індивідуальною гонкою на етапі Кубка світу — замість Дмитра Підручного, у якого виникли проблеми зі здоров'ям, на старт вийде Богдан Борковський.

Для 21-річного біатлоніста цей старт стане першим особистим виступом у рамках етапів Кубка світу.

Христина Дмитренко — найкраща серед українок в індивідуальній гонці в Естерсунді.