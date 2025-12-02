Христина Дмитренко — найкраща серед українок в індивідуальній гонці в Естерсунді
Всі українки залишилися поза топ-40
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українки не змогли здобути залікові бали в жіночій індивідуальній гонці на стартовому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді. Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина та Валерія Дмитренко залишилися поза топ-40.
Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко — із чотирма штрафними хвилинами вона фінішувала на 46-му місці.
Перемогу в індивідуальній гонці здобула італійка Доротея Вірер, яка випередила фінку Соню Лейнамо. Третьою стала француженка Каміль Бене.
Україна — 18-та в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.
Поділитись