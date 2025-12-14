Христина Дмитренко фінішувала 34-ю в гонці переслідування на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Перемогу в гонці здобула італійка Ліза Віттоцці
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська біатлоністка Христина Дмитренко посіла 34-те місце у спринтерській гонці другого етапу Кубка світу-2025/26 в австрійському Гохфільцені.
У персьюті Дмитренко припустилася однієї хиби на вогневому рубежі.
Перемогу в гонці здобула італійка Ліза Віттоцці, друге місце посіла шведка Анна Магнуссон, а третє — норвежка Марен Кіркейде.
Кубок світу з біатлону (Гохфільцен). Жінки. Гонка переслідування
1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 28:31.5
2. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+1+0) +11.4
3. Марен Кіркейде (Норвегія, 1+1+1+0) +39.5
...
34. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:19.9
