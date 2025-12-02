Михайло Цирук

Сьогодні, 2 грудня, жіночою індивідуальною гонкою продовжиться перший етап Кубка світу з біатлону 2025/26 у шведському Естерсунді. Пропонуємо до вашої уваги анонс першого особистого старту нового сезону.

Важкий старт нашої збірної

В останні вихідні листопада відбулися естафети, класичні та змішані, і Україна в них, на жаль, не потішила.Нова кампанія розпочалася для нашої команди з 15 місця в жіночій естафеті, яке здобули сестри Дмитренко, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Значно краще проявили себе чоловіки у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Богдана Цимбала та Дмитра Підручного. Попри три кола штрафу, наша команда зуміла потрапити до топ-10, ставши девʼятою.

А от у змішаних естафетах шкереберть пішло геть усе. В сингл-міксті Антон Дудченко та Олександра Меркушина стали 12-ми, а от у класичному Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина та Олена Городна посіли 18 позицію, і такий результат став найгіршим в історії показником України в цій дисципліні.

Хто представить Україну?

У першій особистій гонці сезону за нашу команду виступлять 5 біатлоністок: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

Склад - молодий та цікавий. Для Валерії Дмитренко ця індивідуалка стане дебютним особистим стартом на рівні Кубка світу, Чалик вперше в карʼєрі візьме участь саме в індивідуальній гонці КС, Дмитренко вдруге виступить у цій дисципліні на трасі Естерсунда, і лише Анастасію Меркушину можна вважати відносно досвідченим бійцем.

Будьмо відвертими, розраховувати на якісь дуже високі результати в цій гонці буде важко, однак мінімальна надія на сюрприз таки є. Саме в індивідуалках минулого сезону добре проявила себе Христина Дмитренко, посівши 27 місце в заліку цієї дисципліни, а на етапі в Ленцерхайде взагалі стала 11-ю. Тож, будемо вірити в дива, бо без цієї віри вболівати за збірну України точно буде не так цікаво.

Як розпочнуть сезон фаворитки?

Звісно, окрім українок, чекаємо також на старт в новому сезоні найсильніших біатлоністок світу. На свій перший особистий старт сезону вийде і володарка Великого кришталевого глобуса Франциска Пройс, і її головна конкурентка минулого сезону Лу Жанмоно, яка в попередній кампанії стала найкращою в цій дисципліні, і з якою у Пройс виникла просто неймовірно епічна боротьба за перемогу в загальному заліку. Словом, не пропустіть, має бути цікаво.

Етап КС триває

Наступного дня після жіночої індивідуальної гонки, 3 грудня, відбудеться чоловіча індивідуалка. А завершать програму стартового етапу нового сезону спринти, що відбудуться 5 та 6 грудня, а також гонки переслідування, заплановані на 7 число.

02.12.2025 - 16:30 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки

03.12.2025 - 16:30 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

05.12.2025 - 17:00 - Спринт 7.5 км, жінки

06.12.2025 - 17:30 - Спринт 10 км, чоловіки

07.12.2025 - 14:15 - Гонка переслідування 10 км, жінки

07.12.2025 - 16:15 - Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

У матеріалі використані фото Getty images, IBU