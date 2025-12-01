Олег Гончар

Шеллі Фінкель, менеджер ексчемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), відреагував на бажання об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести бій з його клієнтом, передає Sky Sports.

За словами Фінкеля, Усик є великим чемпіоном, що входить в плани Вайлдера на 2026 рік, якщо надійде правильна пропозиція.

Вайлдер у червні переміг Тайрелла Герндона технічним нокаутом у сьомому раунді, але має чотири поразки в останніх шести поєдинках.

Нагадаємо, раніше Усика було визнано найкращим боксером року за версією WBC.