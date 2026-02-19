Олег Шумейко

Біатлоністка збірної України Дарина Чалик висловилася про виступ в естафеті на Олімпіаді-2026 та оцінила результати на дебютних Олімпійських іграх. Слова українки наводить biathlon.com.ua.

Стрільба в естафеті – як окремий вид мистецтва? Як працювалося під тиском естафети в стрільбі?

Було хвилююче, але відпрацювала «з шести – з шести». Ну, нормально…

Робота сервіс-бригади допомагала на підйомах, спусках?

Так, сьогодні лижі працювали добре.

Ваші перші Олімпійські ігри, який найкращий спогад візьмете з собою?

Взагалі – супер! Сподобалося! Але трішки не задоволена індивідуальною гонкою. Один старт і все – більше не було в мене змоги стартувати. Дуже задоволена, що сьогодні стартувала, що поставили мене тренери. Тому дякую, що повірили і поставили мене.

Так стримано оцінюєте… Ваша оцінка, ваші емоції з приводу свого виступу в естафеті на такому відповідальному останньому етапі?

Виступ в естафеті – можна сказати, задовільна оцінка. Можливо, 8 з 10, якби ще зі стрільбою справилась, щоб без додаткових патронів – тоді можна було б 9 з 10.

Нагадаємо, що українки в естафеті на ОІ-2026 стали дев’ятими.