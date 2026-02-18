Мандзин: «Великі сподівання від масстарту на Олімпіаді»
Віталій відзначив, що важливими будуть фактори роботи лиж та влучності на стрільбищі
близько 12 годин тому
Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про виступ в естафеті та поділився думками про масстарт на Олімпіаді-2026.
Як оцінює свою частину естафети
Почувався досить добре і на стрільбищі, і на трасі. Задоволений своїм виступом. Звісно, що хочеться завжди краще, але непоганий результат. Дистанція по всьому колу була досить рівною і в однаковому стані, не мінялася особливо.
Про перебіг етапу естафети
Було суперництво з естонцями і латвійцями. Відчував і бачив, що я фізично сильніший, особливо на підйомах: після рубежу доставав і обганяв, але на спуску вони мене обганяли. І насправді я вже дратувався через це, бо нічого не міг зробити.
Про стрільбу на вогневих рубежах
Старався просто комфортно стріляти, більше акцент робив на влучність, на влучання [у мішені], бо розумів, що інакше хлопці можуть помилитися і таким чином я зможу їх підняти на кращі позиції. Тому старався працювати в своєму темпі.
Які очікування на масстарт
Насправді великі сподівання і очікування від цієї гонки, тому що розумію, що за хороших розкладів можу показувати хороший результат. Особливо за хорошої стрільби. Якщо будуть добре їхати лижі, то можу показати себе з найкращого боку.
Нагадаємо, що у чоловічій естафеті ОІ-2026 українці стали 16-ми.