Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про виступ в естафеті та поділився думками про масстарт на Олімпіаді-2026.

Як оцінює свою частину естафети

Почувався досить добре і на стрільбищі, і на трасі. Задоволений своїм виступом. Звісно, що хочеться завжди краще, але непоганий результат. Дистанція по всьому колу була досить рівною і в однаковому стані, не мінялася особливо.

Про перебіг етапу естафети

Було суперництво з естонцями і латвійцями. Відчував і бачив, що я фізично сильніший, особливо на підйомах: після рубежу доставав і обганяв, але на спуску вони мене обганяли. І насправді я вже дратувався через це, бо нічого не міг зробити.

Про стрільбу на вогневих рубежах

Старався просто комфортно стріляти, більше акцент робив на влучність, на влучання [у мішені], бо розумів, що інакше хлопці можуть помилитися і таким чином я зможу їх підняти на кращі позиції. Тому старався працювати в своєму темпі.

Які очікування на масстарт

Насправді великі сподівання і очікування від цієї гонки, тому що розумію, що за хороших розкладів можу показувати хороший результат. Особливо за хорошої стрільби. Якщо будуть добре їхати лижі, то можу показати себе з найкращого боку.

Нагадаємо, що у чоловічій естафеті ОІ-2026 українці стали 16-ми.