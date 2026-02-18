Олег Шумейко

Біатлоністка збірної України Олександра Меркушина висловилася в інтерв’ю Суспільне Спорт про виступ в естафеті на Олімпійських іграх та підбила підсумки результатам на ОІ-2026.

Про відчуття від естафети на Олімпіаді-2026

Клас! Ура! Знаєте, я така: ось на що ми здатні, коли в нас їдуть лижі. Реально, сьогодні – супер. Я прокинулася, у мене настрій зранку шикарний, погода шикарна, лижі їдуть шикарно, вітру нема, пристрілка шикарна. Такий день, що я настільки насолодилась сьогоднішньою гонкою, що фінішувала і така: «Боже, це те, за що я люблю біатлон; це те, чому я тут і через це я буду тут ще дуже-дуже довго».

По два додаткові патрони на другому вогневому рубежі

Я вийшла і така: блін, могла вийти в трійці. Але все одно прикольно. Я старалася виконати роботу якомога краще, якісніше. Як на мене, мені вдалося показати непоганий результат і чого ми варті. І всі ті, хто нас знецінював в інтернеті, от вам дякую.

Про дуель з норвежкою Марке Кракстад Йогансен перед передачею естафети

Я така: норвежка (Йогансен)— окей, потерплю за нею в спині, от, вона допоможе мені гарно пройти дистанцію. А в якийсь момент я розумію, що сильніша і що можу краще, і що втрачаю тільки за нею час у спині. І я вийшла і почала наздоганяти Юлію Таннгаймер. Вчепилася очима і така: бачу ціль. От тому я вже намагалася наблизитися туди.

Які враження від дебютної Олімпіади

Мені шкода, що вони (змагання) вже завершились для мене. Пам'ятаю такий момент. Тут, в Антгольці, на останньому зборі я хотіла кидати в озеро монетку (екологам ми про це нічого казати не будемо). І в монетки я побажала потрапити у масстарт на Олімпійських іграх. На жаль, своє бажання не виконала через погану гонку у персьюті, але все одно отримала масу задоволення від цієї Олімпіади.

Дуже рада бути тут, що я відпрацювала тут на Олімпійських іграх. Це момент щастя для мене. От це момент, який я буду згадувати до старості років, вже буду старою бабою сидіти і онукам розказувати: а от я була в Антгольці на Олімпійських іграх і передала естафету на четвертій позиції. От тому так.

Нагадаємо, що в естафеті українки фінішували дев’ятими.