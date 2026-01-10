Чоловіча збірна України оголосила склад на естафетну гонку етапу Кубка світу в Обергофі
Змагання відбудуться 11 січня
21 хвилину тому
Фото: Getty Images
Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначив склад на естафету четвертого етапу Кубка світу, який проходить в німецькому Обергофі. Повідомляє Biathlonnews.
У гонці Україну представлять: Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний.
Естафета відбудеться 11 січня, старт гонки запланований на 12:00 за київським часом.
Підручний відіграв 34 позиції та зупинився у персьюті Кубка світу у кроці від квіткової церемонії.
Поділитись