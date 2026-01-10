Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 13) у півфіналі турніру серії WTA250 у новозеландського Окленда третю сіяну Іву Йович (WTA, 35) 7:6 (5), 6:2.

За півтори години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та тричі помилилася при подачі. Американка зробила 3 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

У фіналі змагань українка зустрінеться з китаянкою Ван Сіньюй (WTA, 57).

Нагадаємо, що Марта Костюк дісталася до фіналу турніру в австралійському Брісбені.