Олег Шумейко

Марта Костюк (WTA, 26) у півфіналі турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені перемогла четверту сіяну Джессіку Пегулу (WTA, 6) 6:0, 6:3.

За 1 годину на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з шести та 1 раз подала навиліт. Це була шоста зустріч тенісисток – Марта здобула звитягу вдруге.

У фіналі змагань Костюк зіграє з першою ракеткою світу аріною сабалєнкою.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна дісталася до півфіналу змагань у Новій Зеландії.