Костюк розбила шосту ракетку світу та вийшла до фіналу турніру у Брісбені
Українка віддала Пегулі лише 3 гейми
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Марта Костюк (WTA, 26) у півфіналі турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені перемогла четверту сіяну Джессіку Пегулу (WTA, 6) 6:0, 6:3.
За 1 годину на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з шести та 1 раз подала навиліт. Це була шоста зустріч тенісисток – Марта здобула звитягу вдруге.
У фіналі змагань Костюк зіграє з першою ракеткою світу аріною сабалєнкою.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна дісталася до півфіналу змагань у Новій Зеландії.