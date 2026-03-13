Дмитренко — найкраща серед українок у спринті на етапі Кубка світу в Отепяя
Перемогу здобула француженка Жюлья Сімон
близько 3 годин тому
Українська біатлоністка Христина Дмитренко показала найкращий результат серед українок у жіночому спринті на восьмому етапі Кубка світу сезону-2025/26, що проходить в естонському Отепяя.
Дмитренко допустила одну хибу на вогневому рубежі під час стрільби стоячи та фінішувала на 57-й позиції.
Інші представниці України виступили поза межами топ-60: Дарина Чалик посіла 62-ге місце, Олена Городна стала 86-ю, Анастасія Меркушина фінішувала 90-ю, а Юлія Джима замкнула першу сотню — 99-та.
Перемогу у спринті здобула француженка Жюлья Сімон. Друге місце з відставанням менш ніж у три секунди посіла італійка Ліза Віттоцці, а бронзову нагороду виборола ще одна представниця Франції Лу Жанмонно.
Кубок світу з біатлону. Результати жіночого спринту (Отепяя)
1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) 21:29.5
2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +2.9
3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +22.9
...
57. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:28.6
62. Дарина Чалик (Україна, 0+2) +2:40.4
86. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:52.2
90. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2) +4:02.0
99. Юлія Джима (Україна, 3+1) +5:02.5
