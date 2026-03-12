Підручний показав найкращий результат серед українців у спринті в Отепяя
Дмитро та Віталій Мандзин пробилися до гонки переслідування за підсумками спринту
9 хвилин тому
Українець Дмитро Підручний показав найкращий результат серед представників України у спринтерській гонці на восьмому етапі Кубка світу сезону-2025/26, що проходить в естонському Отепяя.
Біатлоніст допустив одну хибу на вогневих рубежах і з одним штрафним колом фінішував на 25-й позиції.
Загалом у гонці взяли участь п’ять українських біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.
Окрім Підручного, до гонки переслідування також пробився Мандзин — він із одним промахом посів 33-тє місце.
Перемогу у спринті здобув норвежець Стурла Легрейд. Другим фінішував француз Емільєн Жаклен, а третє місце посів німець Філіпп Наврат.
Кубок світу з біатлону. Результати чоловічого спринту. Отепяя
1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) 23:28.5
2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) +10.7
3. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+0) +17.8
...
25. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +1:37.0
33. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:43.5
75. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +3:13.0
76. Богдан Борковський (Україна, 1+2) +3:14.0
91. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +3:56.9
Етап в Отепяя продовжиться у п'ятницю, 13 березня, жіночим спринтом.
Підручний — 18-й у масстарті в Контіолахті: результати чоловічої гонки.
Поділитись