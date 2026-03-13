Калініна вийшла до півфіналу турніру в Анталії
Українка в чвертьфіналі перемогла нейтральну суперницю аліну чараєву
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (189 WTA) вийшла до півфіналу ґрунтового турніру серії WTA 125 в Анталії.
У чвертьфінальному поєдинку українка у двох сетах переграла «нейтральну» аліну чараєву (137 WTA). Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3.
Калініна зробила по одному брейку в кожному з сетів, а також відіграла всі чотири брейк-поїнти суперниці.
У півфіналі турніру українська тенісистка зіграє проти польки Катажини Кави (146 WTA).
Світоліна обіграла Швьонтек та вийшла у півфінал «тисячника» в Індіан-Веллс.
