Денис Сєдашов

Жіноча збірна України не зуміла потрапити до першої десятки в естафетній гонці на сьомому етапі Кубка світу-2025/26. У фінському Контіолахті синьо-жовті фінішували на 11-й позиції.

Команду представляли Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик та Олена Городна. Українки використали 15 додаткових патронів. Крім того, на другому етапі Христина Дмитренко не закрила мішень після «стійки», що змусило її зайти на коло штрафу.

Перемогу святкувала збірна Швеції. Друге місце посіла Франція, а бронзові нагороди виборола команда Норвегії.

Кубок світу з біатлону. Результати жіночої естафети. Контіолахті

1. Швеція (0+4) 1:09:33.2

2. Франція (0+4) +40.6

3. Норвегія (1+10) +1:06.8

4. Чехія (0+8) +1:30.6

5. Польща (0+9) +1:54.0

6. Швейцарія (0+8) +1:59.0

...

11. Україна (1+15) +3:43.1

