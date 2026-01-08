Дмитренко стала найкращою серед українок у спринті етапу Кубка світу у німецькому Обергофі
Дебютна гонка Джими завершилася невдало
близько 1 години тому
У німецькому Обергофі відбувся жіночий спринт у рамках етапу Кубка світу з біатлону.
Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка відпрацювала на стрільбищі без помилок, але програла переможниці гонки Ганні Еберг майже 2 хвилини. Дебютна гонка Юлії Джими у сезоні-2025/26 пройшла не найкращим чином – біатлоністка фінішувала з 82- часом.
Кубок світу. Німеччина, Обергоф. Жінки. Спринт
1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 22:00.6
2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +21.1
3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0) +23.6
...
33. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:53.8
59. Олександра Меркушина (Україна, 0+2) +2:26.5
60. Дарина Чалик (Україна, 1+1) +2:27.6
78. Олена Городна (Україна, 1+1) +3:05.0
82. Юлія Джима (Україна, 0+1) +3:46.2