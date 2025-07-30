Дворазова олімпійська чемпіонка Дальмаєр загинула під завалами у Пакистані
Тіло німкені знайти не вдалося
18 хвилин тому
Фото: Getty Images
Дворазова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр загинула у Пакистані внаслідок інциденту у гірській системі, повідомляє Welt з посилання на менеджмент спортсменки.
Німкеня потрапила під завал з каміння під час підйому на гору Лайла Пік ще 28 липня. Під час сходження відбувся камнепад, внаслідок якого біатлоністка опинилася під завалом. Пошукові операції не принесли бажаного результату – тіло спортсменки так і не вдалося знайти. Але з опису травм Дальмаєр від напарниці по сходженню Марини Краус та отриманих з гелікоптера даних, Лаура загинула внаслідок інциденту.
Габріела Соукалова у соцмережах назвала Дальмаєр найбільшим бійцем.
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