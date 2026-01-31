Денис Сєдашов

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко посіла 13-те місце у жіночій гонці переслідування на чемпіонаті Європи-2026 у норвезькому Шушені.

Дмитренко стартувала 15-ю за підсумками спринту та припустилася двох промахів на вогневих рубежах. Анастасія Меркушина, яка розпочинала персьют із 26-ї позиції, та Лілія Стеблина (27-й стартовий номер) завершили гонку поза межами топ-20.

Усі три місця на п’єдесталі пошани вибороли спортсменки з Франції. Чемпіонкою Європи стала Жілон Гігонна, срібну нагороду здобула Селья Енафф, а бронзовою призеркою стала Софі Шово.

Чемпіонат Європи з біатлону. Результати жіночої гонки переслідування

1. Жілон Гігонна (Франція, 0+0+0+1) 32:07.5

2. Селья Енафф (Франція, 0+0+1+1) +30.6

3. Софі Шово (Франція, 2+0+1+0) +38.9

...

13. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1+0+0) +3:10.0

22. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+2+1) +4:07.6

40. Лілія Стеблина (Україна, 1+0+1+3) +5:47.0

У неділю, 1 лютого, чемпіонат Європи підійде до завершення — змагальну програму континентальної першості закриють чоловіча та жіноча естафети.

Насико став 18-м у персьюті на чемпіонаті Європи з біатлону.