Володимир Кириченко

У Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) поділилися подробицями можливого допуску російських біатлоністів на зимові Олімпійські ігри-2026 в Італії.

В IBU наголосили, що для отримання спеціального запрошення на турнір спортсменам потрібно мати кваліфікаційні очки.

Цитує заяву прес-служба IBU.

«Кваліфікаційні критерії Олімпіади 2026 року підтверджені та затверджені. Квоти НОК на Ігри вже розподілені на основі результатів Кубка світу сезону-2024/2025. Wild-card для НОК без квоти (максимум по два для чоловіків і жінок від НОК) можна отримати до середини січня на основі кваліфікаційних очок IBU. Без участі в будь-яких заходах IBU (Кубок світу або Кубок IBU) до Ігор wild-card не надається, згідно з правилами IBU».

Збірна Росії з біатлону відсторонена від участі у міжнародних турнірах з 2022 року.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Дальмаєр загинула під завалами у Пакистані.