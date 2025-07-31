В IBU розповіли, на яких умовах росіяни можуть отримати допуск на Олімпіаду-2026
Не все так просто
близько 1 години тому
У Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) поділилися подробицями можливого допуску російських біатлоністів на зимові Олімпійські ігри-2026 в Італії.
В IBU наголосили, що для отримання спеціального запрошення на турнір спортсменам потрібно мати кваліфікаційні очки.
Цитує заяву прес-служба IBU.
«Кваліфікаційні критерії Олімпіади 2026 року підтверджені та затверджені. Квоти НОК на Ігри вже розподілені на основі результатів Кубка світу сезону-2024/2025. Wild-card для НОК без квоти (максимум по два для чоловіків і жінок від НОК) можна отримати до середини січня на основі кваліфікаційних очок IBU. Без участі в будь-яких заходах IBU (Кубок світу або Кубок IBU) до Ігор wild-card не надається, згідно з правилами IBU».
Збірна Росії з біатлону відсторонена від участі у міжнародних турнірах з 2022 року.
Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Дальмаєр загинула під завалами у Пакистані.
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