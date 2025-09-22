Денис Сєдашов

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив про підвищення призового фонду гонок на етапах Кубка світу.

Відтепер переможці кожної гонки отримуватимуть €20 тис. — на €5 тис. більше, ніж раніше, йдеться у пресрелізі організації.

Призові також зростуть пропорційно для спортсменів, які потраплять на подіум, а також для тридцятки найкращих у кожній гонці.

Загальний призовий фонд однієї гонки становитиме €130 тис. (раніше — €101 тис.).

Зміни набудуть чинності вже з першої гонки сезону, яка пройде в Естерсунді (Швеція) з 29 листопада по 8 грудня.

