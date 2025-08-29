Володимир Кириченко

Президент Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) Олле Далін прокоментував пункт у регламенті IBU щодо неучасті нейтральних біатлоністів з російськими та білоруськими паспортами на Олімпійських іграх-2026.

Його слова наводить російське пропагандистське медіа МАТЧ ТВ.

Коли з’явилося правило про те, що нейтральні атлети не зможуть брати участь в Олімпіаді, і чи означає це, що участь росіян і білорусів в Іграх в Італії виключена?

«Це правило існувало завжди: немає жодного члена IBU, який би називався «нейтральним спортсменом». Спортсмени з росії та білорусі можуть брати участь у змаганнях, якщо їхні національні федерації не відсторонені. Для зняття відсторонення необхідно виконати критерії, встановлені конгресом IBU. До середини січня кожна національна федерація може отримати до двох wild card».

Нагадаємо, IBU підтвердив, що спортсмени з росії та білорусі не зможуть взяти участь у відборі на зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.