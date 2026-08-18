IBU залишив у силі відсторонення росії та білорусі на сезон-2026/2027
Виконавча рада організації констатувала, що країни-терористки не виконали умов для скасування обмежень
Міжнародний біатлонний союз (IBU) відхилив запити біатлонних федерацій росії та білорусі щодо скасування санкцій та допуску до змагань у сезоні-2026/2027.
У червні та липні обидві організації звернулися до IBU з проханням про перегляд відсторонення напередодні вересневого конгресу.
За підсумками розгляду Виконавча рада IBU констатувала, що рф та білорусь не виконали умов для скасування обмежень, зокрема щодо публічного дистанціювання від війни в Україні та відсутності зв'язків спортсменів і функціонерів із силовими структурами.
Санкції проти двох країн, запроваджені у 2022 році, залишаються чинними.
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