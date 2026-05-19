Семенов — про цілі збірної України на новий сезон: «Для мене головне, щоб всі змогли зробити крок уперед»
Старший тренер чоловічої збірної оцінив потенціал команди
близько 2 годин тому
Збірні України з біатлону наприкінці травня розпочинають підготовку до нового сезону-2026/2027. Чоловіча команда вже пройшла обов'язкове медичне обстеження у Східниці, а від сьогодні, 19 травня, стартує перший повноцінний навчально-тренувальний збір у Сянках.
Як зазначив старший тренер чоловічої збірної Сергій Семенов, робота над фізичною формою розпочалася ще задовго до офіційного збору. Наприкінці квітня біатлоністи отримали індивідуальні плани підготовки та підтримували кондиції самостійно — вдома або на виїздах. Слова наводить biathlon.org.ua.
Наставник позитивно оцінив стан підопічних перед початком інтенсивних тренувань:
Всі готові до навантажень і ми зможемо скоро збільшувати об’єм роботи.
Я не хотів би говорити поки про якісь конкретні місця, результати, подіуми тощо. Вважаю, що команда сильна, здатна на багато що. Потенціал у хлопців дуже хороший. Для мене головне, щоб всі змогли зробити крок вперед.
