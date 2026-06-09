Денис Сєдашов

У тренерському штабі жіночої національної збірної України з біатлону відбулися кадрове підсилення. До команди приєднався 36-річний фінський фахівець Вілле Маунуксела, про що повідомили у Федерації біатлону України.

Маунуксела має багаторічний досвід роботи у лижних гонках. Найбільш помітним етапом його кар'єри до цього часу була посада головного тренера жіночої збірної Фінляндії з лижних гонок, яку він обіймав у 2023–2025 роках.

У складі української збірної фінський спеціаліст працюватиме спільно з головною тренеркою жіночої команди Оксаною Хвостенко. Новий наставник координуватиме підготовку біатлоністок у питаннях лижного ходу, функціональних навантажень та відновлення.

Семенов — про цілі збірної України на новий сезон: «Для мене головне, щоб всі змогли зробити крок вперед».