Україна — 18-та в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу в Естерсунді
Перемогу здобула Франція
близько 14 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна України фінішувала 18-ю в класичній змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в Естерсунді.
Команда у складі Богдана Цимбала, Богдана Борковського, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко використала 10 додаткових патронів і заробила два штрафні кола.
Перемогу в естафеті здобула збірна Франції, друге місце виборола команда Італії, а третім стала Норвегія.
Кубок світу з біатлону. Результати змішаної естафети в Естерсунді
1. Франція (0+6) 1:05:16.5
2. Італія (0+8) +25.2
3. Норвегія (1+7) +1:05.3
...
18. Україна (2+10) +5:18.3
