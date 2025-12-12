Христина Дмитренко показала найкращий результат серед українок у спринті в Гохфільцені
Перемогла у гонці Лу Жанмонно з Франції
близько 2 годин тому
В австрійському Гохфільцені відбувся жіночий спринт у рамках другого етапу Кубка світу-2025/26 з біатлону.
Христина Дмитренко фінішувала на 36-му місці, увійшла до залікової зони та стала єдиною українкою, яка кваліфікувалася до гонки переслідування.
Разом із нею Україну представляли Анастасія та Олександра Меркушини, Дарина Чалик і Лілія Стеблина.
Перемогу в гонці здобула француженка Лу Жанмонно. На другому місці завершила норвежка Марен Кіркейде, а третьою стала шведка Анна Магнуссон.
Кубок світу. Гохфільцен, Австрія. Жінки. Спринт
1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 19:59.4
2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1) +15.3
3. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +16.1
...
36. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:34.1
69. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:34.9
71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0) +2:37.3
94. Дарина Чалик (Україна, 2+3) +3:47.0
97. Лілія Стеблина (Україна, 3+1) +3:56.4
Мандзин став найкращим серед українців у спринті Кубка світу у Гохфільцені.