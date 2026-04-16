Хвостенко та Семенов — нові старші тренери збірної України з біатлону
близько 3 годин тому
Фото: biathlon.com.ua
Президія Федерації біатлону України призначила нових старших тренерів національних команд на наступний сезон.
Жіночу збірну очолила Оксана Хвостенко, чоловічу — Сергій Семенов.
На цих посадах вони замінили Миколу Зоца та Надію Білову, які працювали з командами в олімпійському циклі-2026. Хвостенко та Семенов — багаторазові призери чемпіонатів світу та учасники Олімпійських ігор.
Підручний припинив співпрацю з Юраєм Санітрою.
