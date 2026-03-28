Денис Сєдашов

Біатлоністка Олександра Меркушина, яка виграла жіночу спринтерську гонку на чемпіонаті України у Буковелі, в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT.ua поділилася емоціями від перемоги та оцінила внесок Віти Семеренко й Олени Підгрушної в український спорт.

Про перемогу та підтримку вболівальників

— Все чудово. Сьогодні вдалося класно відпрацювати під час гонки. На змагання прийшло дуже багато вболівальників, і це не може не тішити. З багатьма побачилася, також тут були і мої рідні, які вітали мене. Мені дуже приємно.

Про завершення кар'єри Віти Семеренко та Олени Підгрушної

— Організація була дуже класною. Все, що я можу сказати — це тільки велике дякую за той ґрунт, який вони підготували для нас. Завдяки їм зараз нам десь трішки легше. Адже вони зробили багато в цілому для українського спорту. Також завдяки їм біатлон є одним із провідних зимових видів спорту в Україні. Тому їм дуже велика вдячність.

Про труднощі в сезоні, хвороби та пік форми

— Початок сезону мене не задовольняв. Так, було кілька моментів, які мені подобалися, але щось було не те. Загалом було важко працювати, потім ще хвороба посеред сезону. Це дуже сильно б’є по самооцінці та фізичній формі. Але я вірила в себе, що зможу ще проявити себе. Починаючи з перед олімпійського збору, я з кожним тижнем набирала форму. Хорошою крапкою став етап у Холменколлені, яким я залишилася дуже задоволена. Сподіваюся, що наступний рік у цілому буде кращим. Буду робити все, щоб удосконалюватися і зростати як спортсменка, але зрозуміло, що це потребує певного часу.

Про відсутність атмосфери свята на юніорських чемпіонатах світу

— Так, хотілося б, щоб на подібних змаганнях була трішки інша атмосфера. Я навіть про це говорила з організаторами змагань, а також з іншими спортсменами. Відчувається на цих стартах певний тиск, а також велику роль грає те, що там немає такої великої публіки. Дуже тихо по ходу гонки. Я, наприклад, люблю, коли чути вболівальників — це допомагає тримати темп, та і взагалі так веселіше бігається.

Після розмови з організаторами вони пообіцяли, що наступні юніорські чемпіонати світу відчуватимуться як свято. Тому я намагаюся це покращити не для себе, адже мені там вже не бігати — буду старуватою для юніорів (сміється). Але сподіваюся, що наше молоде покоління буде отримувати масу задоволення — навіть більше, ніж отримувала я.

