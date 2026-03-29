Денис Сєдашов

Переможець спринтерської гонки на чемпіонаті України в Буковелі Віталій Мандзин в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT.ua оцінив свій виступ, підбив підсумки сезону та розповів про конкуренцію з досвідченими колегами.

— Віталію, як оціните сьогоднішній спринт та свою роботу на дистанції?

— Гонка видалася досить хорошою, мені вдалося пройти вогневі рубежі без промахів. Я задоволений тим, що продемонстрував такий достойний результат.

— Чи було для вас особливим моментом виступати в одній гонці з Артемом Примою?

— Звісно, приємно, що до нашої компанії на чемпіонаті України приєднався такий атлет. Я радий, що ми всі змагаємося разом. Дуже приємно бігати з такими легендами, як Артем.

— Чи був у цьому сезоні якийсь особливий момент, який можна пригадати?

— Конкретного яскравого моменту не було. Але скажу відверто — я задоволений цим сезоном набагато більше, ніж попереднім. Цього року я здобув значно більше досвіду. Тепер є чітка ціль і розуміння, куди рухатися далі. Впевнений, що далі буде тільки краще.

— Яка гонка сезону стала для вас найскладнішою фізично або емоційно?

— Одразу згадується гонка переслідування в Отепяя. Там було ну просто дуже важко (у тій гонці Мандзин посів 45-те місце — прим. ред.).

Олександра Меркушина та Мандзин виграли спринти чемпіонату України-2026.