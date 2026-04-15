Денис Сєдашов

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оголосив про припинення роботи зі словацьким фахівцем Юраєм Санітрою. Про це спортсмен повідомив у Instagram.

Тандем працював разом з 2014 року. Найвищим досягненням за цей період стало золото Підручного в персьюті на чемпіонаті світу-2019.

10 років нашої спільної роботи з Юраєм Санітрою добігли до кінця. Це були 10 років здобутків, перемог та невдач, які давали досвід і робили нас сильнішими. Дякую за ці роки плідної праці. За кожне тренування, цінні настанови та науку. За те, що допомагали ставати кращим! Перегортати цю сторінку нашої спільної історії трохи сумно, але попереду в кожного з нас свій шлях і нові цілі! Дякую за все, тренер! Дмитро Підручний

Після відходу Санітри з посади головного тренера збірної України, біатлоніст два останні роки готувався під його керівництвом індивідуально.

