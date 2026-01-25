Олег Шумейко

25 січня у чеському Новому Мєсті відбудеться чоловічий масстарт у рамках етапу Кубка світу з біатлону. Єдиним представником у старті від України буде Віталій Мандзин.

Трансляція старту відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 16:15 за київським часом.

Нагадаємо, що Мандзин з Оленою Городною напередодні став п’ятим у одиночній змішаній естафеті.