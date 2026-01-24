Кубок світу у Нове Место. Змішана естафета. Відеотрансляція
Україну у гонці представлять Меркушина, Джима, Дудченко та Лесюк
18 хвилин тому
Олександра Меркушина / Фото - Facebook
Сьогодні, 24 січня, у чеському Нове Место відбудеться змішана естафета на шостому етапі Кубка світу з біатлону.
Початок – о 16.10. Трансляція буде доступна на платформі Суспільне Спорт, телеканалі «Суспільне Спорт» та на регіональних каналах «Суспільного».
Кубок світу з біатлону. Нове Место, Чехія. Змішана естафета
Склад України:
16-1. Олександра Меркушина
16-2. Юлія Джима
16-3. Антон Дудченко
16-4. Тарас Лесюк
