Україна визначилася зі складами на змішані естафети етапу Кубка світу в Новому Месті
Обидві гонки відбудуться у суботу, 24 січня
29 хвилин тому
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначив склади на змішані естафети етапу Кубка світу у Новому Месті. Повідомляє Суспільне Спорт.
У синглміксті Україну представлять Олена Городна та Віталій Мандзин.
У класичній змішаній естафеті за національну команду виступлять Олександра Меркушина, Юлія Джима, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.
Обидві гонки відбудуться у суботу, 24 січня.
