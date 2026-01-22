Кубок світу у Нове Место. Чоловіча коротка індивідуальна гонка. Відеотрансляція
Підручний пропускає етап у Чехії
13 хвилин тому
Біатлон / Фото - Yahoo
Сьогодні, 22 січня, чоловічою короткою індивідуальною гонкою розпочнеться шостий етап Кубка світу в Нове Место.
Початок – о 19.15. Трансляція доступна на сайті та телеканалі «Суспільне Спорт», а також на місцевих телеканалах «Суспільного».
Дмитро Підручний прийняв рішення пропустити етап Кубка світу з біатлону в Нове Место для підготовки до Олімпіади.
Кубок світу з біатлону. Нове Место, Чехія. Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки
Склад збірної України:
9. Богдан Борковський
16. Віталій Мандзин
37. Антон Дудченко
60. Богдан Цимбал
76. Тарас Лесюк
Раніше збірна України оголосила склад на жіночу індивідуальну гонку Кубка світу в Новому Месті.