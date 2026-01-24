Кубок світу у Нове Место. Одиночна змішана естафета. Відеотрансляція
Україну у гонці представлять Городна та Мандзин
25 хвилин тому
Христина Дмитренко / Фото - Facebook
Сьогодні, 24 січня, у чеському Нове Место відбудеться одиночна змішана естафета на шостому етапі Кубка світу з біатлону.
Початок – о 14.15. Трансляція буде доступна на платформі Суспільне Спорт, телеканалі «Суспільне Спорт» та на регіональних каналах «Суспільного».
Україну у гонці представлять Олена Городна та Віталій Мандзин.
Кубок світу з біатлону. Нове Место, Чехія. Одиночна змішана естафета
Склад збірної України:
12-1. Олена Городна
12-2. Віталій Мандзин
Нагадаємо, Христина Дмитренко стала найкращою серед українок у короткій індивідуальній гонці КС у Чехії.
