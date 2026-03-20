Кубок світу в Холменколлені. Чоловіча спринтерська гонка. Відеотрансляція
близько 2 годин тому
Віталій Мандзин / Фото - Facebook
Сьогодні, 20 березня, відбудеться чоловічий спринт на останньму етапі Кубка світу в Холменколлені.
Початок – о 17.15. Пряма трансляція доступна на платформі «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».
Україну представлять Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.
Зазначимо, що Дмитро Підручний достроково завершив міжнародний сезон.
Нагадаємо, Олександра Меркушина стала найкращою серед українок у спринті в Холменколлені.
