Жіноча збірна України з біатлону вперше за 20 років втратила квоту в 5 спортсменок на Кубку світу
Наразі наша команда йде 14-ю в рейтингу
близько 1 години тому
Жіноча збірна України з біатлону достроково втратила шанси увійти в топ-10 Кубка націй з біатлону. Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Наразі наша команда йде 14-ю в рейтингу, відставання від Польщі складає 544 очок.
Останньою заліковою гонкою в Кубку націй є спринт останнього етапу Кубка світу в Холменколлені. Навіть якщо в цій гонці три українки фінішують в топ-3 і принесуть максимально можливі 462 очки, цього не вистачить, аби потрапити в топ-10.
Через непотрапляння в топ-10 Україна зменшить свою квоту в особистих гонках Кубка світу з пʼяти спортсменок до чотирьох.
Востаннє Україна мала квоту в чотири біатлоністки у сезоні-2005/06 – після того завжди було щонайменше пʼять.
Нагадаємо, чоловіча збірна України йде 11-ю в Кубку націй.
Збірна України фінішувала десятою у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Отепяя.
Збірна України фінішувала десятою у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Отепяя
близько 19 годин тому
Україна увійшла до топ-10 одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Отепяя
близько 22 годин тому