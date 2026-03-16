Володимир Кириченко

Жіноча збірна України з біатлону достроково втратила шанси увійти в топ-10 Кубка націй з біатлону. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Наразі наша команда йде 14-ю в рейтингу, відставання від Польщі складає 544 очок.

Останньою заліковою гонкою в Кубку націй є спринт останнього етапу Кубка світу в Холменколлені. Навіть якщо в цій гонці три українки фінішують в топ-3 і принесуть максимально можливі 462 очки, цього не вистачить, аби потрапити в топ-10.

Через непотрапляння в топ-10 Україна зменшить свою квоту в особистих гонках Кубка світу з пʼяти спортсменок до чотирьох.

Востаннє Україна мала квоту в чотири біатлоністки у сезоні-2005/06 – після того завжди було щонайменше пʼять.

Нагадаємо, чоловіча збірна України йде 11-ю в Кубку націй.

