Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на чоловічий спринт у Холменколлені
Гонка відбудеться 20 березня
Визначено склад чоловічої збірної України на спринтерську гонку заключного етапу Кубка світу 2025/26. У норвезькому Холменколлені синьо-жовтих представлятимуть четверо біатлоністів. Повідомляє Суспільне Спорт.
Склад збірної України
18. Віталій Мандзин
25. Богдан Борковський
41. Богдан Цимбал
94. Артем Тищенко
Нагадаємо, що лідер та капітан команди Дмитро Підручний змушений пропустити цей етап. Через проблеми зі здоров'ям він достроково завершив виступи на міжнародній арені.
