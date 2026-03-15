Збірна України фінішувала десятою у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Отепяя
Переможцем гонки стала Швеція
41 хвилину тому
Збірна України фінішувала десятою у класичній змішаній естафеті на восьмому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2025/26, який проходив в естонському Отепяя.
У складі української команди виступили Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.
Перемогу в естафеті здобула збірна Швеції. Друге місце посіла команда Швейцарії, а бронзові нагороди вибороли представники США.
Кубок світу з біатлону. Результати змішаної естафети. Отепяя
1. Швеція (1+14) 1:16:32.0
2. Швейцарія (0+6) +28.6
3. США (0+14) +34.6
...
10. Україна (3+12) +2:19.2
Заключний, дев’ятий етап Кубка світу відбудеться у норвезькому Холменколлені. Змагання відбудуться з 19 по 22 березня.
Україна увійшла до топ-10 одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Отепяя.